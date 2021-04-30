Единственный помологический сад в Казахстане хотят признать национальным достоянием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помологическому саду КазНИИ плодоовощеводства предложено присвоить статус национального достояния РК. Особое правовое положение позволит спасти уникальную 80-летнюю коллекцию сортов плодово-ягодных культур и винограда от вырождения, сохранить накопленный генофонд растений, расширить собрание генетических образцов и дать новые возможности для развития селекционной работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В поселке Алмалык Талгарского района Алматинской области состоялся круглый стол «Возрождение помологического сада: генофонд и селекция будущего», организованный Казахским НИИ плодоовощеводства.

В экспертном обсуждении проблем и механизмов восстановления сада, сохранения и расширения генофонда зарубежной и отечественной селекции плодово-ягодных культур и винограда приняли участие ученые и руководители Национального аграрного научно-образовательного центра, Казахского национального аграрного исследовательского университета, КазНИИ земледелия и растениеводства, Института ботаники и фитоинтродукции, Ассоциации производителей посадочного материала РК, Союза садоводов Казахстана, объединения садоводов Алматинской области, Международного фонда сохранения яблони Сиверса, а также представители МСХ РК, МИО, ПРООН в Казахстане, партии Nur Otan, Иле-Алатауского и Жонгар-Алатауского нацпарков.

Для привлечения внимания общества к проблемам существования одной из лучших в мире коллекций яблочных сортов и единственного в Казахстане помологического сада (помология - наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений) организаторы пригласили СМИ, экологов и членов Общественного совета развития г. Алматы.

В ходе круглого стола участники обсудили ключевые проблемы питомника и мировой опыт сохранения генофонда многолетних культур, определили концептуальные направления плана мероприятий по возрождению помологического сада, а также подготовили проект ходатайства о присвоении ему статуса национального достояния Республики Казахстан.

Свою многолетнюю историю сад ведет с 1933 года, когда в плодовом отделе КазНИИ земледелия началось создание плантационных коллекций семечковых, косточковых, ягодных культур и винограда. В 1937 году постановлением Совета Министров КазССР в Талгарском районе Алматинской области было создано опытное поле «Помологический сад», который был представлен стародавними сортами различных культур, завезенными в Казахстан переселенцами из России, Украины и соседних азиатских республик.

Помологический сад не прекращал свою работу даже в годы Великой Отечественной войны. В ходе большой селекционной работы, интродукции и скрещивания зарубежных и местных видов, ученые получили тысячи самобытных казахстанских сортов винограда, груш и яблонь, в том числе знаменитый апорт и яблоню Сиверса – символов Казахстана, которые не произрастают в других регионах мира.

Сегодня коллекция сада является одной из богатейших по ботаническому, генетическому, географическому и экологическому разнообразию входящих в нее образцов.

Геноресурсы плодовых, орехоплодных, ягодных культур и винограда, имеющиеся в помологическом саду Алматы, являются ценным стратегическим потенциалом республики, который можно использовать в различных природно-климатических условиях для создания новых ресурсо- и энергосберегающих сортов.

Однако сохранение этой коллекции и поддержание ее в жизнеспособном состоянии требует немалых сил и финансов, которых не имеется в распоряжении института. Помологический сад содержится на скромные средства, поступающие от государства в виде программно-целевого финансирования.

Также в связи с недостатком средств помологический сад испытывает проблемы нехватки специалистов, трудности при обмене опытом с зарубежными коллегами и высокую текучесть среди молодых кадров.

Кроме того, земли помологического сада находятся в аренде у государства, поэтому всегда существует угроза потери уникального 80-летнего собрания сортообразцов.

Ученое сообщество и эксперты отрасли считают, что для сохранения и возрождения помологического сада ему необходимо присвоить особый национальный статус.

Коллекция помологического сада является собственностью Казахстана и, в сущности, национальным достоянием республики. С присвоением особого статуса учреждение получило бы прямую финансовую поддержку государства, что позволит провести инвентаризацию, восстановить утерянные сорта, увеличить генофонд invitro и расширить сад до 7 тысяч сортообразцов.

«Фундаментальные исследования в помологическом саду проводятся вот уже более 80 лет. Это некоммерческая организация и она не извлекает выгоды из своей деятельности. Коллекция сада – стратегический запас государства. Главная наша задача — работать с новыми сортами орехоплодных, плодово-ягодных культур и винограда. Выведение сортов — это долгая и затратная работа: каждый новый сорт требуется зарегистрировать, районировать, разработать для него агротехнику, выработать безвирусный посадочный материал. Статус национального достояния помог бы проводить исследовательскую работу. Он дал бы возможность получать финансовую поддержку на уровне республики. Благодаря этому мы сможем привлекать лучших молодых учёных, предоставлять им достойный заработок и условия, закладывать системы капельного орошения закупать новую сельхозтехнику и оборудование для биотехнологий и многое другое», - отметил в ходе мероприятия председатель правления КазНИИПО Серик Садыков.