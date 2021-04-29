Единственный казах в составе «Хора Турецкого» выступил на XXIX сессии АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Независимый Казахстан – это страна, где я могу воплощать в жизнь свои планы, ставить цели и достигать их. Об этом заявил певец и музыкант Алибек Альмадиев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родился в 94-м, и для меня независимый Казахстан – это страна, где я могу воплощать в жизнь свои планы, ставить цели и достигать их. Будучи еще школьником и студентом я ощутил на себе, какое большое внимание уделяется молодёжи страны, и в созданных благоприятных условиях не упустил возможности для собственного развития», - сказал Алибек Альмадиев.

Музыкант рассказал, как стал стипендиатом Фонда Первого Президента, окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова, Российскую академию музыки им. Гнесиных и Дипломатическую академию МИД России.

«Часто представляю нашу страну за рубежом. Вместе с прославленным оркестром Курмангазы я выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Пел для Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, незадолго перед успешным избранием Казахстана непостоянным членом Совбез ООН. Горжусь, что я единственный казах в составе известного коллектива «Хор Турецкого», выступал уже в более 50 городах мира и везде звучит то, что я из Казахстана», - добавил Алибек Альмадиев.