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    19:14, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Единственный казах в составе «Хора Турецкого» выступил на XXIX сессии АНК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Независимый Казахстан – это страна, где я могу воплощать в жизнь свои планы, ставить цели и достигать их. Об этом заявил певец и музыкант Алибек Альмадиев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я родился в 94-м, и для меня независимый Казахстан – это страна, где я могу воплощать в жизнь свои планы, ставить цели и достигать их. Будучи еще школьником и студентом я ощутил на себе, какое большое внимание уделяется молодёжи страны, и в созданных благоприятных условиях не упустил возможности для собственного развития», - сказал Алибек Альмадиев.

    Музыкант рассказал, как стал стипендиатом Фонда Первого Президента, окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова, Российскую академию музыки им. Гнесиных и Дипломатическую академию МИД России.

    «Часто представляю нашу страну за рубежом. Вместе с прославленным оркестром Курмангазы я выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Пел для Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, незадолго перед успешным избранием Казахстана непостоянным членом Совбез ООН. Горжусь, что я единственный казах в составе известного коллектива «Хор Турецкого», выступал уже в более 50 городах мира и везде звучит то, что я из Казахстана», - добавил Алибек Альмадиев.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Соотечественники АНК Астана Общество
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