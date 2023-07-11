Единственное очистное сооружение в Астане работает на пределе своих возможностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей. Об этом сказал на совещании по развитию столицы Президент страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Еще одна актуальная проблема – очистка сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей. Дефицит мощностей данного канализационного очистного сооружения составляет 140 тысяч кубических метров в сутки. Между тем среднесуточное поступление сточных вод – 260 тысяч м3/сутки. В пиковый период (паводки, обильные дожди и снеготаяние) поступление сточных вод составляет 300-330 тысяч м3/сутки. Поэтому имейте в виду: нагрузка огромная. Строительство второго такого сооружения следовало начать одновременно с возведением третьей насосно-фильтровальной станции. Однако НФС-3 уже готовится к вводу в эксплуатацию, а КОС-2 все еще на стадии проектирования. В результате проблемы только копятся и разрастаются. Также со следующего года следует приступить к строительству четвертой насосно-фильтровальной станции и второй нитки водовода технической воды от насосной станции в районе Тельмана. Кроме того, поручаю акимату до конца следующего года расширить озеро-накопитель Карабидайык. Сейчас сбросы в реку Есиль с очистных сооружений загрязняют единственную водную артерию города. Это очень опасно, просто недопустимо. Правительству нужно решить вопросы нормативного регулирования этих сбросов. Вот чем должно заниматься Правительство и министерство: нормативное регулирование», - подчеркнул Глава государства.