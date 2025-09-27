Единственный в Павлодаре автодром отремонтировали, но он стал менее доступным

Территория автодрома в Павлодаре расположена вдали от центра города. Здесь много лет обучают вождению будущих водителей, но при этом, ранее сюда приезжали не только инструктора автошкол, но и обычные горожане, у которых есть права и которые учили навыкам вождения своих близких. Между тем, много лет павлодарцы просили ремонт.

По факту от автодрома было одно название. Асфальт раскрошился, отрабатывать навыки приходилось при помощи старых шин, сами наносили краской разметку и таким образом получали знания.

Алексей Басанов инструктором работает 6 лет и вспоминает, как сам ходил на прием к акиму города с просьбой сделать ремонт.

— Когда я сюда пришел первый раз, увидел ужасное состояние. Когда-то и я учился еще на этом автодроме и он тогда был ужасен. Разбитые дороги, и практически 30 лет никто ничего не делал. Первый год мы как-то отработали с ребятами, второй год начали задумываться о том, что нужно что-то делать, — вспоминает автоинструктор Алексей Басанов.

Ремонт в итоге решили сделать и выделили на это более 600 миллионов тенге.

Здесь появился новый асфальт, разметка, знаки, светофоры, туалет, зона отдыха с лавочками и самое главное КПП, а по периметру — забор.

Допуск на территорию теперь не свободный. Такая новость павлодарцев стала возмущать.

— Всю территорию загородили, никого не пускают. Были 21 сентября после открытия, на территории — всего одна машина, непонятно чья и с кем, на заборах нет информации. Кому жаловаться, обратиться? Построено на бюджетные деньги за счёт налогоплательщиков, а деньги будут зарабатывать какие-то непонятные инструктора или автошкола, которые не учат ничему, а только деньги сдирают. Сделайте въезд платным в зависимости от времени, и потраченные деньги быстро окупятся и попадут напрямую в бюджет, — высказался павлодарец Рамазан.

Допуск на территорию теперь действительно, по сути, только для инструкторов.

Воспользоваться этим может любая автошкола абсолютно бесплатно, но главное условие, чтобы преподавал вождение именно специалист, имеющий сертификат. Ситуацию прояснил аким Павлодарской области.

— Человек, который не имеет водительского удостоверения на сегодняшний день, неважно, где он управляет этим транспортным средством, должен иметь рядом либо инструктора, либо он должен иметь водительские права. Я, например, не могу взять сына, посадить за руль и здесь кататься, потому что я — не инструктор. Несмотря на то, что у меня водительские права есть, это будет нарушением закона, — отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

В итоге обучать вождению здесь предлагают по составленному расписанию. Одновременно работать смогут 5-6 инструкторов.

Воспользоваться их услугами можно как через автошколу, так и напрямую. Однако, это будет платно, поскольку специалисты за свою работу берут деньги и тарифы у всех разные.

Напомним, ремонт единственного автодрома в Павлодаре начали в апреле 2025 года.