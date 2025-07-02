Единственный пляж Петропавловска не готов к летнему сезону

На территории пляжа не функционируют душевые и туалеты, что вызывает справедливые нарекания отдыхающих.

С приходом жаркой погоды петропавловцы массово устремились к озеру Пестрое, однако место отдыха оказалось совершенно не готово к приёму посетителей. По словам горожан, труба, по которой подаётся вода в душевые кабины, дала течь, в результате чего вода стекает прямо в озеро. Несмотря на наличие платных туалетов, воспользоваться ими невозможно — двери заперты на замок.

Фото: кадр из видео

Акимат города прокомментировал сложившуюся ситуацию. Как сообщила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова, городской пляж на реке Есиль был закрыт ещё в прошлом году после весеннего паводка. В текущем году специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям провели обследование и обнаружили опасный перепад глубин: уже в двух метрах от берега глубина дна резко увеличивается до четырёх метров. По этой причине купание на данном участке было признано небезопасным и запрещено.

— Обслуживание пляжа на озере Пестрое осуществляется ТОО «Коммунхоз Петропавловск». В их обязанности входит, в частности, вывоз мусора и поддержание чистоты на территории. В ближайшее время пляж будет передан одному из местных предпринимателей. Он за счёт собственных средств займётся благоустройством территории. В его планах — установка необходимой инфраструктуры, а в следующем году — строительство сезонного аквапарка. Кроме того, предприниматель намерен развивать дополнительные сервисы для отдыхающих. При этом вход на пляж, как и ранее, останется бесплатным, — пояснила пресс-секретарь.

По словам специалиста, пляж будет передан предпринимателю в долгосрочное пользование.

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