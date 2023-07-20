Единственная крупная в Мангистау птицефабрика на грани закрытия
«Инвестиционный проект ТОО «Актау Агро» должен был стать самым масштабным и уникальным производством мясного направления в Мангистауской области, мощность которого составляет порядка 5 тысяч тонн курятины в год, что должно было способствовать сокращению импортозависимости региона вдвойне. Однако сейчас предприятие находится на грани закрытия», - сообщил А.Ходжаназаров.
По его информации, руководитель предприятия сегодня испытывает серьезные проблемы в сбыте продукции и получении оборотных средств, чтобы поддержать производство.
Депутат отметил, что взял сложившуюся проблему на личный контроль.
Птицефабрика по производству бройлерной курицы «Актау Агро» начала работать весной 2021 года. В июне 2021 года первая партия продукции под брендом «Каспий құс» появилась на полках магазинов. Планировалось, что предприятие закроет половину потребности всего региона в курятине.
Мангистауская область в среднем потребляет порядка 11,5тыс тонн куриного мяса в год, при этом регион до открытия птицефабрики был полностью импортозависим по данному продукту.
Комплекс «Актау Агро» состоит из 3 площадок: инкубатор, 16 птичников на более чем 30 тыс голов, убойный цех мощностью 2 тыс голов в час.