Единственная крупная в Мангистау птицефабрика на грани закрытия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Крупная птицефабрика «Актау Агро» в Мангистауской области, которая покрывала почти половину потребности региона в курином мясе, находится на грани закрытия. Об этом сообщил депутат Мажилиса парламента РК Айдарбек Ходжаназаров после посещения фабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Eldala.kz.

«Инвестиционный проект ТОО «Актау Агро» должен был стать самым масштабным и уникальным производством мясного направления в Мангистауской области, мощность которого составляет порядка 5 тысяч тонн курятины в год, что должно было способствовать сокращению импортозависимости региона вдвойне. Однако сейчас предприятие находится на грани закрытия», - сообщил А.Ходжаназаров.

По его информации, руководитель предприятия сегодня испытывает серьезные проблемы в сбыте продукции и получении оборотных средств, чтобы поддержать производство.

Депутат отметил, что взял сложившуюся проблему на личный контроль.

Птицефабрика по производству бройлерной курицы «Актау Агро» начала работать весной 2021 года. В июне 2021 года первая партия продукции под брендом «Каспий құс» появилась на полках магазинов. Планировалось, что предприятие закроет половину потребности всего региона в курятине.

Мангистауская область в среднем потребляет порядка 11,5тыс тонн куриного мяса в год, при этом регион до открытия птицефабрики был полностью импортозависим по данному продукту.

Комплекс «Актау Агро» состоит из 3 площадок: инкубатор, 16 птичников на более чем 30 тыс голов, убойный цех мощностью 2 тыс голов в час.