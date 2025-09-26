Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат акмолинские пенсионеры

По информации руководителя отдела социальной помощи и информационной работы управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Ботагоз Ахметовой, размер выплаты составит от 2 до 5 МРП, что эквивалентно от 7 864 до 19 660 тенге. Общая сумма выплат составит более 396 млн тенге за счет средств районных или городских бюджетов.

При этом в Бурабайском и Целиноградском районах в 2025 году выплаты предусмотрены всем пенсионерам, независимо от размера пенсии.

Как добавила спикер, минимальный размер солидарной пенсии в Республике Казахстан на 2025 год составляет 62 771 тенге.

— Выплата носит беззаявительный характер — сведения для назначения выплаты автоматически берутся из Государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП). Социальная поддержка граждан в Акмолинской области осуществляется в соответствии с Правилами оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан утверждёнными маслихатами соответствующих территорий, с учётом возможностей местного бюджета, — добавила Ботагоз Ахметова.

Ранее сообщалось, что свыше 2,8 трлн тенге пенсий выплачено казахстанцам с начала года.