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    15:07, 10 Май 2024 | GMT +6

    Единовременные выплаты получили 3 740 семей в городе Кульсары

    паводки, Кульсары
    Фото: Kazinform

    Единовременную выплату получили 3 740 семей, пострадавших от наводнения в городе Кульсары Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил руководитель Атырауского областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, заявления по получение единовременной выплаты поступили от 3 906 семей.

    — Было принято решение об единовременной социальной выплате в размере 100 месячных расчетных показателей семьям, пострадавшим от паводков. В связи с этим, сотрудники сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ продолжают прием заявлений. 3 740 семьям в Жылыойском районе, для которых подтвержден ущерб, выдана единовременная выплата в размере 100 месячных расчетных показателей. Общая сумма выплат составляет 1,380 миллиарда тенге, — сказал А.Мамбетов. 

    Ранее сообщалось, что 686 жителей затопленного города Кульсары все еще находятся на эвакуационных пунктах.

    Теги:
    Соцвыплаты Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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