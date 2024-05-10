Единовременные выплаты получили 3 740 семей в городе Кульсары

Единовременную выплату получили 3 740 семей, пострадавших от наводнения в городе Кульсары Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель Атырауского областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, заявления по получение единовременной выплаты поступили от 3 906 семей.

— Было принято решение об единовременной социальной выплате в размере 100 месячных расчетных показателей семьям, пострадавшим от паводков. В связи с этим, сотрудники сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ продолжают прием заявлений. 3 740 семьям в Жылыойском районе, для которых подтвержден ущерб, выдана единовременная выплата в размере 100 месячных расчетных показателей. Общая сумма выплат составляет 1,380 миллиарда тенге, — сказал А.Мамбетов.

Ранее сообщалось, что 686 жителей затопленного города Кульсары все еще находятся на эвакуационных пунктах.



