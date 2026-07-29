Единый стандарт работы визит-центров для туристов вводят в Казахстане

Как сообщили в ведомстве, документ устанавливает единые требования к деятельности визит-центров, расположенных на туристских объектах, маршрутах и территориях.

Визит-центры, создаваемые субъектами предпринимательства, будут обеспечивать туристов необходимой информацией и услугами, способствовать повышению качества туристского сервиса, безопасности путешествий и развитию современной туристской инфраструктуры.

Напомним, в этом году статус визит-центров был законодательно закреплен как объект туризма, предназначенный для информирования туристов и предоставления туристских услуг. Также урегулированы вопросы их размещения, строительства, реконструкции, оснащения, содержания и эксплуатации. Кроме того, уполномоченный орган наделен полномочиями по утверждению порядка деятельности визит-центров и требований, предъявляемых к ним.

Согласно Правилам, визит-центры будут предоставлять туристам актуальную информацию о туристском потенциале регионов, достопримечательностях, туристских маршрутах и объектах, консультировать посетителей, взаимодействовать с туристскими информационными центрами для своевременного обновления информации, а также оказывать туристские услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Особое внимание в документе уделено вопросам безопасности. При возникновении обстоятельств, влияющих на возможность посещения туристских объектов или маршрутов, соответствующая информация должна быть размещена в визит-центре и на его интернет-ресурсе не позднее одного часа с момента ее получения.

Правила также определяют режим работы визит-центров. В зависимости от местонахождения объекта, туристского потока и режима посещения туристских ресурсов он может быть круглогодичным или сезонным.

Обслуживание посетителей будет осуществляться на государственном, русском и английском языках.

Кроме того, документ предусматривает создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, устанавливает требования к профессиональной компетентности и этике персонала, а также допускает размещение при визит-центрах объектов общественного питания, торговли, размещения и иной сервисной инфраструктуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Принятие Правил позволит сформировать единый стандарт работы визит-центров по всей стране, обеспечить туристов своевременной и достоверной информацией, повысить качество обслуживания и создать более комфортные и безопасные условия для путешествий по Казахстану.

Ранее сообщалось, что гиды и экскурсоводы в Казахстане с 1 августа будут работать по новым правилам.