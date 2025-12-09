РУ
    19:20, 08 Декабрь 2025

    Единый инфоресурс создадут в Казахстане для повышения открытости благотворительных фондов

    Министерство культуры и информации РК рассказало о мерах по повышению открытости благотворительного сектора, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    благотворительные фонды
    Коллаж: DALL-E/pixabay

    — В настоящее время при министерстве есть рабочая группа, которая готовит комплексные предложения по повышению открытости благотворительного сектора. В связи с этим, изучается возможность создания единого информационного ресурса, — сообщило министерство в ответе на запрос агентства Kazinform.

    Данный ресурс будут собирать всю основную информацию о фондах — счета, целевое расходование средств, программы, а также  результаты сбора средств. 

    — На этой платформе планируется создать Единый перечень благотворительных организаций. Это обеспечит открытость и восстановит общественное доверие, — сообщило ведомство. 

    Отметим, в нашей стране поднимался вопрос о законодательном регулировании деятельности благотворительных фондов и усилении их ответственности.

    Напомним, 25 июля текущего года столичный суд вынес приговор бывшему руководителю благотворительного фонда «Biz birgemiz» Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. П.Кайрат приговорили к 10 годам, ее мать к 7 годам лишения свободы.

