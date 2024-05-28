Единый билет туриста запустили в Алматы

Единый билет для путешественников Almaty Pass дает возможность посетить основные достопримечательности и экскурсии по выгодной цене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматы

Как сообщили в акимате города, при покупке Almaty Pass выгода составляет 63%, чем при посещении данных туробъектов по отдельности. К примеру, стоимость единого билета начинается от 9 990 тенге, в который включены посещения объектов на сумму 27 300 тенге.

- В систему Almaty Pass включены посещения следующих туристических объектов: канатная дорога «Кок-Тобе», колесо обозрения и скоростной спуск (Fast Coaster) в парке «Кок-Тобе», колесо обозрения Happy Eye на территории ТРЦ MEGA Alma-Ata, алматинский зоопарк, музей искусств имени А. Кастеева, канатная дорога Shymbulak по направлению Медеу - Шымбулак, Ботанический сад, а также обзорный тур на автобусе-кабриолете Nur Bus по интересным маршрутам города, - отметили в пресс-службе акимата.

Единый билет можно приобрести на официальном веб-сайте almaty.citypass.kz, стоимость начинается от 9 990 тенге. Далее на сайте или в мобильном приложении появится ваучер с QR-кодом, который следует показывать на кассах объектов для свободного входа. QR-код действует в течение 24 или 72 часов с момента первого посещения объекта, в зависимости от пакета услуг.