Единая книжная платформа и конкурс читателей: как исполняется указ Президента

В столице продолжается экспертное обсуждение реализации Указа Президента Касым-Жомарта Токаева «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». В центре внимания оказались вопросы популяризации чтения, роль книжных клубов, издательств, литературных проектов и цифровых платформ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления книжного дела Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Алмаз Мирзахметов, в рамках реализации Указа Президента уже проделана определенная работа.

По словам эксперта, реализуются инициативы по развитию библиотечного и книгоиздательского дела, а также ведется работа над профильным законопроектом. В настоящее время его концепция уже сформирована, и работа по нему продолжается.

— Во-вторых, создается единая электронная платформа для книг, которая объединит все библиотеки страны. Работу над ней уже начали на базе данных Национальной академической библиотеки РК. В-третьих, будут определены 10 лучших читателей в 10 различных номинациях. После утверждения правил с 1 сентября, будет объявлен старт конкурса. Планируется привлечь к участию около 2 миллионов человек, — отметил спикер.

Также, по его словам, предусмотрены отдельные номинации для лиц и издательств, чтобы отметить их труд. Для победителей, по его словам, готовятся вознаграждения. В следующем году ко Национальному дню книги наградят лауреатов по номинациям.

— В разных местах проводятся крупные встречи и совещания. Сегодняшнее мероприятие — одна из таких встреч. Отдельные встречи проходят, например, в Президентском центре, Правительстве и Министерствах. Все эти мероприятия направлены на последовательное, качественное и ответственное исполнение указа Президента, — сказал Алмаз Мирзахметов.

По данным КИОР, жители Казахстана в возрасте от 29 до 45 лет относятся к числу наименее читающих групп населения. Поэтому участники встречи обсудили способы повышения интереса к чтению среди людей этого возраста и возможности вовлечения их в читательскую культуру в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта.

— Я надеюсь, что наконец-то все книжные клубы не только Астаны, но и всего Казахстана будут услышаны. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество, благодаря которому мы сможем еще больше повысить интерес к чтению именно среди взрослых, — отметила основатель международного книжного клуба «Ленивые читатели» Мадина Садвокасова.

По ее словам, большинство подобных мероприятий проводится, чтобы повысить интерес к чтению среди детей и подростков, при том, что снижается интерес к чтению и среди взрослого населения.

— Начну с того, что чтение книг сейчас, к сожалению, не в моде. Кроме того, взрослые люди очень заняты: у нас есть работа, семьи, бытовые дела. Все это требует времени, и не каждый может выделить его на чтение. Именно поэтому взрослым помогают начать читать книжные клубы. В них есть определенные дедлайны — книгу нужно прочитать к конкретной встрече. На таких встречах собираются взрослые люди старше 30 лет, — сказала эксперт.

В книжном клубе «Ленивые читатели» участвуют люди в возрасте от 33 до 65 лет.

— Мы приходим не только обсудить книгу, но и поговорить о жизни, работе, обменяться опытом. Кроме того, мы знакомимся друг с другом, и у нас сформировалось свое взрослое книжное сообщество, — сказала Мадина Садвокасова.

О том, как сегодня читают в стране и с какими вызовами сталкивается книжная отрасль — читайте в материале.