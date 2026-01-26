РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:17, 26 Январь 2026

    Эдильбаевская порода овец показала один из самых высоких показателей мясной продуктивности в Казахстане

    Получены новые научно подтверждённые данные о высокой мясной продуктивности эдильбаевской породы овец. Результаты многолетних исследований показали, что выход мякоти у овец данной породы достигает 81%, что является одним из самых высоких показателей в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Эдильбаевская порода овец
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Научно-производственные исследования проводились в 2020–2025 годах на базе ТОО «Алаколь-Агро» Алакольского района области Жетысу учёными Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства — дочерней организации НАО «НАНОЦ» — совместно со специалистами хозяйства.

    В рамках работы были изучены схемы подбора баранов-производителей отечественных и импортных пород к овцематкам племенных и производственных отар. Для объективной оценки мясной продуктивности проведены контрольные убои и обвалка туш баранчиков в различные периоды нагула и откорма.

    Контрольные убои молодняка овец различных генотипов проходили с участием ведущих экспертов отрасли.

    По итогам контрольной обвалки установлено, что выход мякоти в целом составил от 71 до 81% в зависимости от породной принадлежности, генотипа и уровня упитанности животных.

    Наиболее высокие показатели продемонстрировала эдильбаевская порода овец — 81% выхода мякоти с учётом курдюка. Близкие результаты (до 80%) показали животные внутрипородного типа аккарабас казахских курдючных грубошерстных овец.

    Помесные животные мясного и шерстно-мясного направлений продуктивности — дорпер × южноказахстанский меринос и тексель × казахская тонкорунная — обеспечили выход мякоти на уровне 75–77%.

    Исследования также подтвердили ключевую роль курдюка как фактора, значительно повышающего общий выход съедобных частей и питательную ценность туши. Учёные отмечают, что при оптимальных условиях кормления и содержания курдючные породы способны превосходить помеси ряда специализированных зарубежных мясных пород по суммарному выходу продукции.

    Полученные результаты имеют высокую научно-практическую значимость и могут быть использованы при формировании государственной политики и программ развития мясного овцеводства в Казахстане.

    Фермеры Животноводство Минсельхоз Мясо
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
