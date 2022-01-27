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Эдильбаевскую и казахскую курдючную породы овец разводят в СКО

27 Января 2022 17:27
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Эдильбаевскую и казахскую курдючную породы овец разводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные власти поделились планами по развитию овцеводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев сообщил, что начало работы положено. В прошлом году три фермерских хозяйства области приобрели более 13 тысяч голов молодняка овец.

«В рамках Комплексного плана развития области создано три племенных репродуктора по овцеводству, приобретено 5,2 тысячи голов племенного молодняка эдильбаевской и казахской курдючной пород», - сказал М. Мендыбаев.

Он добавил, что еще шесть крестьянских хозяйств планируют развивать овцеводство и намерены реализовать шесть проектов по развитию племенного овцеводства с общей численностью поголовья 7,5 тысячи голов.

Напомним, в регионе действует программ развития овцеводства и местные власти планируют привлечь к разведению овец как можно больше агроформирований.

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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство   #Животные  
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Автор:

Олеся Жуковень

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