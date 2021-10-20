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ЕБРР заинтересован в создании базы интегрированных цепочек поставок в СЭЗ «Морпорт Актау»

Автор:  
Руслан Сулейменов
20 Октября 2021, 14:26
ЕБРР заинтересован в создании базы интегрированных цепочек поставок в СЭЗ «Морпорт Актау»

ЛЯНЬЮНЬГАН. КАЗИНФОРМ – Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) заинтересован в поддержке проекта «Актауская база Евразийской цепочки поставок» в Специальной экономической зоне (СЭЗ) «Морпорт Актау». Об этом в ходе конференции «Интегрированные цепочки поставок Ляньюньган-Каспийское море», прошедшей в среду в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай) сообщила главный представитель ЕБРР в Китае Ли Синьсин, передает МИА «Казинформ».

По словам Ли Синьсин, область интегрированных цепочек поставок является ключевым бизнес-направлением ЕБРР, благодаря которому развиваются региональные связи и укрепляется международное сотрудничество. «Мы активно продвигаем проект «Актауская база Евразийской цепочки поставок», - отметила Ли Синьсин.

«На сегодняшний день инфраструктурные проекты составляют большую часть нашего портфеля в Казахстане. Приоритетами ЕБРР в Казахстане являются развитие межрегиональных связей и усиление международной интеграции. Проект «Актауская база Евразийской цепочки поставок» наглядно свидетельствует об этом», - подчеркнула представитель ЕБРР.

Вице-мэр города Ляньюньган Гао Мэйфэн сообщил, что создание базы интегрированных цепочек поставок «Ляньюньган-Каспийское море» в качестве трансграничной логистической инфраструктуры сможет играть важную роль в распределении и транзите товаров, развитии международной торговли между экономической зоной дельта реки Янцзы и Каспийским регионом с выходом на страны Центральной и Восточной Европы.

Экономический район дельты реки Янцзы охватывает китайский мегаполис Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой. При этом Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян входят в число наиболее развитых регионов Китая. Шанхай занимает верхнюю строчку в рейтинге ВВП городов Китая, а Цзянсу – второе место по размеру ВВП среди провинций КНР.

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В рамках международной логистической выставки «Шелковый путь» в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу) прошел Форум предпринимателей Казахстанско-Китайского делового совета (ККДС) в провинции Цзянсу, где бизнесмены обсудили вопросы повышения транзитного потенциала Казахстана через китайский порт Ляньюньган и активизации деловых отношений между компаниями двух стран.

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Напомним, что в 1995 году между РК и КНР было заключено соглашение об использовании Казахстаном китайского морского порта Ляньюньган для переработки и транспортировки транзитных грузов.

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В сентябре 2013 года достигнута договоренность о строительстве Казахстаном в порту Ляньюньган собственного терминала.

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В мае 2014 года в Ляньюньгане была сдана в эксплуатацию первая очередь проекта по логистическому сотрудничеству между Китаем и Казахстаном.

Порт Ляньюньган, расположенный в провинции Цзянсу (Восточный Китай), имеет выгодное географическое положение. Он связан железнодорожными сообщениями с другими крупными китайскими логистическими хабами – городами Циндао, Тяньцзинь, Далянь и Шанхай, а также имеет морские линии с корейским портом Пусан и японским портом Осака.

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