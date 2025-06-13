ЕБРР выделяет €75 млн на поддержку занятости женщин и молодежи в Турции
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает поддерживать устойчивое и инклюзивное развитие в Турции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Банк предоставит 75 млн евро (примерно $86 млн) турецкому Банку промышленного развития (TSKB) в рамках новой программы стимулирования занятости.
Как сообщается в официальном заявлении ЕБРР, целью финансирования станет поддержка предприятий, создающих рабочие места для женщин и молодежи, а также компаний, восстанавливающихся после разрушительных землетрясений 2023 года.
Кто получит помощь?
Финансирование будет распределено с акцентом на инклюзивность и региональное восстановление:
• 15% кредита направят компаниям, проводящим активную политику поддержки молодежной занятости – это обучение, стажировки и трудоустройство молодых специалистов.
• 15% средств предназначены для предприятий, действующих в пострадавших от землетрясений регионах, особенно на юге и юго-востоке Турции.
• Оставшиеся 70% получат компании с четко выраженной инклюзивной кадровой политикой, способствующей трудоустройству женщин, их профессиональному росту и выходу на руководящие позиции.
Как известно, Турция продолжает восстанавливаться от последствий разрушительных землетрясений, унесших тысячи жизней и нанесших экономике значительный ущерб. Одной из главных задач сейчас остается восстановление рабочих мест и поддержка социально уязвимых групп, включая женщин и молодежь, наиболее сильно пострадавших в условиях кризиса.
– Эта инициатива пример того, как инвестиции могут быть не только экономическими, но и социально значимыми, - отмечают в ЕБРР.
ЕБРР уже много лет остается одним из ключевых внешних партнеров Турции в вопросах развития частного сектора, финансирования зеленых проектов и инфраструктурных реформ. Только за последние пять лет банк инвестировал в турецкую экономику более $8 млрд, поддержав как крупные, так и малые предприятия.
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