ЕБРР выделяет €75 млн на поддержку занятости женщин и молодежи в Турции

Банк предоставит 75 млн евро (примерно $86 млн) турецкому Банку промышленного развития (TSKB) в рамках новой программы стимулирования занятости.

Как сообщается в официальном заявлении ЕБРР, целью финансирования станет поддержка предприятий, создающих рабочие места для женщин и молодежи, а также компаний, восстанавливающихся после разрушительных землетрясений 2023 года.

Кто получит помощь?

Финансирование будет распределено с акцентом на инклюзивность и региональное восстановление:

• 15% кредита направят компаниям, проводящим активную политику поддержки молодежной занятости – это обучение, стажировки и трудоустройство молодых специалистов.

• 15% средств предназначены для предприятий, действующих в пострадавших от землетрясений регионах, особенно на юге и юго-востоке Турции.

• Оставшиеся 70% получат компании с четко выраженной инклюзивной кадровой политикой, способствующей трудоустройству женщин, их профессиональному росту и выходу на руководящие позиции.

Как известно, Турция продолжает восстанавливаться от последствий разрушительных землетрясений, унесших тысячи жизней и нанесших экономике значительный ущерб. Одной из главных задач сейчас остается восстановление рабочих мест и поддержка социально уязвимых групп, включая женщин и молодежь, наиболее сильно пострадавших в условиях кризиса.

– Эта инициатива пример того, как инвестиции могут быть не только экономическими, но и социально значимыми, - отмечают в ЕБРР.

ЕБРР уже много лет остается одним из ключевых внешних партнеров Турции в вопросах развития частного сектора, финансирования зеленых проектов и инфраструктурных реформ. Только за последние пять лет банк инвестировал в турецкую экономику более $8 млрд, поддержав как крупные, так и малые предприятия.

Ранее мы писали о том, что Турция получит кредит на $280 млн для модернизации моста Чанаккале 1915 года.