ЕБРР поддержит 70 казахстанских предприятий

По данным Миннацэкономики РК, целью программы является достижение быстрого роста, эффективности и конкурентоспособности средних предприятий с высоким потенциалом развития за счет их поддержки, а также повышение результативности в доинвестиционный и послеинвестиционный период.

— Европейский банк реконструкции и развития намерен за счет своих ресурсов поддержать по меньшей мере 70 предприятий, способных привлекать иностранные инвестиции и реализовать стратегию развития. Пилотный этап программы будет запущен в этом году, — сообщили в ведомстве.

В рамках программы:

- ЕБРР через групповое обучение и консалтинг, а также индивидуально адаптированные инструменты, окажет поддержку развитию и расширению бенефициаров;

- Для обеспечения качественного отбора и соответствующего обеспечения предприятий будет применяться принцип «воронки». Этот инструмент реализуется путем непрерывной поддержки со стороны Банка субъектов малого и среднего бизнеса, а также привлечения консалтинговых компаний и высококвалифицированных иностранных экспертов;

- Бенефициары акселерационных инструментов, несмотря на ограничения Европейского банка реконструкции и развития по грантовому финансированию в других направления, получат возможность расширенного грантового финансирования в размере 75% для местных консалтинговых проектов и 90% для международных проектов;

- В рамках соглашения предприниммателям будет оказываться поддержка при участии в отраслевых выставках (в том числе зарубежных) и поиске зарубежных партнеров.

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