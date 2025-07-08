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    10:23, 08 Июль 2025 | GMT +5

    ЕБРР поддержит 70 казахстанских предприятий

    В январе 2025 года между Министерством национальной экономики РК и Европейским банком реконструкции и развития была достигнута договоренность о совместной работе по повышению инвестиционной привлекательности субъектов среднего предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Европейский банк реконструкции и развития
    Фото: primeminister.kz

    По данным Миннацэкономики РК, целью программы является достижение быстрого роста, эффективности и конкурентоспособности средних предприятий с высоким потенциалом развития за счет их поддержки, а также повышение результативности в доинвестиционный и послеинвестиционный период.

    — Европейский банк реконструкции и развития намерен за счет своих ресурсов поддержать по меньшей мере 70 предприятий, способных привлекать иностранные инвестиции и реализовать стратегию развития. Пилотный этап программы будет запущен в этом году, — сообщили в ведомстве.

    В рамках программы:

    - ЕБРР через групповое обучение и консалтинг, а также индивидуально адаптированные инструменты, окажет поддержку развитию и расширению бенефициаров;

    - Для обеспечения качественного отбора и соответствующего обеспечения предприятий будет применяться принцип «воронки». Этот инструмент реализуется путем непрерывной поддержки со стороны Банка субъектов малого и среднего бизнеса, а также привлечения консалтинговых компаний и высококвалифицированных иностранных экспертов;

    - Бенефициары акселерационных инструментов, несмотря на ограничения Европейского банка реконструкции и развития по грантовому финансированию в других направления, получат возможность расширенного грантового финансирования в размере 75% для местных консалтинговых проектов и 90% для международных проектов;

    - В рамках соглашения предприниммателям будет оказываться поддержка при участии в отраслевых выставках (в том числе зарубежных) и поиске зарубежных партнеров.

    Ранее мы писали, почему средний бизнес Казахстана не спешит участвовать в специальных соглашениях Правительства.

    Теги:
    Правительство Инвестиции ЕБРР Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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