ЕБРР планирует в 2024 году удвоить объем инвестиций в экономику Казахстана

Заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров встретился с Хусейном Озханом, и.о. управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии и Монголии. Стороны обсудили статус действующих проектов и планы ЕБРР по финансированию новых, отметив при этом важную роль привлекаемых инвестиций для устойчивого социально-экономического развития страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Хусейн Озхан отметил, что в текущем году банк планирует как минимум удвоить объем инвестиций в экономику Казахстана. ЕБРР работает над крупным проектом с казахстанской компанией по управлению электросетями KEGOC, который поможет повысить надежность электроснабжения на западе страны.

Фото: Правительство РК

Ранее был подписан крупнейший территориальный проект – строительство новых очистных сооружений в городе Актобе; выделены средства на строительство новых производственных мощностей ведущего производителя поваренной соли АО «Аралтуз», а также на поддержку женского и молодежного предпринимательства. В июне 2024 года с опережением графика открылся новый пассажирский терминал аэропорта города Алматы, строительство которого также профинансировал ЕБРР. Банк принял участие и в IPO национального авиаперевозчика «Air Astana».

По словам Нурлана Байбазарова, Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР, как на страновом, так и региональном уровнях, а также поддерживает стремление банка инвестировать в частный сектор

Фото: Правительство РК

- Наша страна готова к взаимовыгодной работе с ЕБРР по привлечению инвестиций для реализации проектов в энергетике, транспорте и логистике, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса, — отметил вице-премьер.

С начала деятельности в Казахстане ЕБРР вложил в экономику страны €10,2 млрд в рамках 324 проектов. В настоящий момент портфель проектов банка в Казахстане насчитывает 121 проект на сумму более €2,9 млрд.