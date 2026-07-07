Эбола продолжает распространяться в ДР Конго: число жертв превысило 500

Лихорадка Эбола, вызванная вирусом Бундибуджио, продолжает распространяться на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), при этом реальные масштабы вспышки пока остаются неизвестными. Об этом во вторник, 7 июля, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

— Мы хотели бы сказать, что ситуация стабилизируется, но, откровенно говоря, пока не можем этого утверждать, — заявила представитель ВОЗ в ДРК Анн Ансиа.

Выступая по видеосвязи из города Буниа — административного центра провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки, — она сообщила, что по состоянию на 4 июля власти страны зарегистрировали 1561 подтвержденный случай заболевания, включая 506 летальных исходов. Еще 254 человека выздоровели. Под наблюдением находятся более 10 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Реальные масштабы вспышки пока неизвестны

По словам представительницы ВОЗ, специалисты продолжают устанавливать цепочки передачи инфекции, чтобы своевременно выявлять всех контактировавших с вирусом и изолировать их. При этом медицинская система испытывает серьезную нагрузку — центры лечения Эболы переполнены.

Ансиа посетила лечебные учреждения в Бунии, Бени, Бутембо и Катве, где встретилась с медиками, занимающимися лечением пациентов, отслеживанием контактов и информированием населения.

— Я своими глазами увидела самоотверженность сотрудников, которые продолжают помогать своим общинам, несмотря на огромные трудности, — отметила она.

Не хватает машин скорой помощи

Вспышка была официально объявлена 15 мая. Она развивается в районах, где продолжаются вооруженные столкновения, наблюдается массовое перемещение населения, а ресурсы крайне ограничены.

— Сейчас нам не хватает машин скорой помощи, — добавила представитель ВОЗ.

Несмотря на сложную ситуацию, в организации отмечают и позитивные изменения.

Если в начале вспышки лаборатории в Киншасе могли проводить лишь 30 тестов в сутки, то сейчас благодаря открытию 10 лабораторий в пострадавших регионах ежедневно выполняется более двух тысяч анализов.

Начались клинические испытания препаратов

Еще одним важным шагом стало начало 2 июля клинических испытаний потенциальных методов лечения. В настоящее время не существует зарегистрированного препарата против эболавируса вида Бундибуджио.

В ходе исследования специалисты оценят эффективность двух перспективных препаратов — моноклонального антитела MBP134 и противовирусного средства ремдесивир.

— Эти препараты будут применяться по отдельности или в комбинации, чтобы оценить их способность повысить выживаемость пациентов, — сообщила доктор Ансиа.

Для лечения уже подготовлено более 1200 доз препаратов, а по мере появления новых научных данных в исследование могут быть включены и другие потенциальные методы терапии.

Конфликт осложняет борьбу с вирусом

Ситуация с безопасностью на востоке ДРК остается крайне нестабильной. В провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури продолжаются столкновения между правительственными силами и вооруженными группировками.

В районах Северного Киву, находящихся под контролем де-факто властей, ВОЗ усиливает эпидемиологический надзор.

— Мы ежедневно получаем большое количество сообщений о подозрительных случаях и проверяем каждое из них, — сказала Ансиа.

Отвечая на вопрос журналистов о заявлениях группировки М23 о ликвидации Эболы на подконтрольной ему территории, представитель ВОЗ сообщила, что, согласно имеющейся информации, в этих районах в настоящее время подтвержденных случаев заболевания действительно не зарегистрировано, а все контактировавшие с заболевшими завершили период наблюдения. Вместе с тем специалисты продолжают внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее 6а 25-й и 26-й эпидемиологических неделях были зафиксированы самые высокие показатели на данный момент — в каждой из них число случаев превысило 300, что свидетельствует о продолжающейся передаче инфекции на уровне местных сообществ.