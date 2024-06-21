ЕАЭС уравняет допустимые массы, нагрузку и габариты для грузового автотранспорта

Страны ЕАЭС завершили согласование проекта соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств Союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева, реализация соглашения придаст существенный импульс развитию региональных транспортных коридоров и увеличению транзитного потенциала ЕАЭС.

Как сообщают в ЕЭК, несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в разных странах Союза входит в перечень ограничений на внутреннем союзном рынке. Поэтому принятие соглашения позволит устранить это препятствие. В документе отражены договоренности сторон о принятии мер, чтобы автомобильные дороги в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспорта с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами, которые устанавливает соглашение.

На сегодня более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС приходится на автотранспорт.

Соглашение начнет действовать после его подписания вице-премьерами стран Союза в третьем квартале этого года.