26 Августа 2022 18:22

ЕАЭС создает Евразийскую перестраховочную компанию емкостью до $2 млрд

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На заседании Евразийского межправительственного совета 25-26 августа в Чолпон-Ате главы правительств стран ЕАЭС заявили о завершении работы над Соглашением об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

ЕПК получит статус международной финансовой организации, призванной стимулировать взаимную и внешнюю торговлю, а также реализацию совместных кооперационных проектов за счет увеличения страховой емкости и профессионального управления рисками на всем пространстве ЕАЭС. Компания будет дополнять функционал национальных агентств по страхованию на наднациональном уровне, перестраховывая экспортные кредиты и инвестиции от предпринимательских и политических рисков в государствах Союза и третьих странах.

Уставной капитал ЕПК будет сформирован за счет взносов государств-членов и составит 15 млрд российских рублей. Потенциальная страховая емкость (без учета возможного расширения) – до $2 млрд.

Согласно экспертной оценке, появление дополнительной страховой емкости Евразийской перестраховочной компании может привести к увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более $6 млрд.

Планируется, что ЕПК начнет работу в 2023 году и будет открытой для вступления других государств, не входящих в ЕАЭС, и международных финансовых организаций.

Также на заседании одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС. Он послужит базой для обеспечения координации стран Союза в реализации инфраструктурных проектов с большим интеграционным потенциалом. От Казахстана в перечне – реконструкция казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай».