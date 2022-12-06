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ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты

6 Декабря 2022, 19:26
ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления финорганизации Николай Подгузов сообщил, что всего до 2026 года на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее $3,8 млрд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-Министр РК, председатель Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления финорганизации Николаем Подгузовым. Они обсудили предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2022 году и план работы на следующий год. В текущем году банк нарастил инвестиции в проекты в республике до $1,2 млрд, что превышает плановые индикаторы и показатели предыдущего года. В 2023 году в приоритетные отрасли экономики страны планируется направить еще около $1,1 млрд.

Алихан Смаилов отметил важность увеличения числа кооперационных проектов.

«Необходимо дальше в этой же динамике продвигаться и наращивать пул проектов», — подчеркнул Премьер-Министр.

Николай Подгузов сообщил, что всего до 2026 на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее $3,8 млрд.

«В будущем году приоритетами финансирования будут проекты, направленные на развитие логистической инфраструктуры, обеспечение водными ресурсами, продовольственной и энергетической безопасности, улучшение экологических показателей», — сказал глава ЕАБР.


Фото: primeminister.kz

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