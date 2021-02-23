ЕАБР может инвестировать в строительство доступного жилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный управляющий холдинг «Байтерек» намерен привлечь инвестиции Евразийского банка развития в строительство доступного жилья в Казахстане. Об этом сегодня на заседании Правительства РК сообщил председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По строительству кредитного жилья в обороте акиматов сейчас находятся 387 млрд тенге с цикличностью каждые два года. Для увеличения объемов строительства Единый оператор сможет дополнительно привлечь на рыночных условиях 61 млрд тенге», - отметил Айдар Арифханов, рассказывая о работе холдинга в рамках новой жилищной политики.

По его словам, привлекаемое фондирование будет направлено на микширование средств с текущими объемами, что позволит выкупать облигации акиматов по единой ставке 4,25% годовых. Это позволит увеличить оборот средств до 448,5 млрд тенге, построить 2,5 млн квадратных метров жилья.

«Всего в текущем году планируется привлечь на рыночных условиях порядка 300 млрд тенге. В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются коммерческие банки, страховые и финансовые организации на внутреннем и российском рынках. В первом квартале также будут завершены переговоры с Евразийским банком развития и Сбербанком России», - подчеркнул Айдар Арифханов.

Помимо этого, для поддержки финансово-устойчивых застройщиков, которые не могут получить коммерческие кредиты в банках из-за отсутствия свободной залоговой базы, предлагается внедрение механизма проектного финансирования.

«Также отдельной проблемой является нарушение недобросовестными застройщиками законодательства в сфере долевого жилищного строительства. За прошедшие два года было выявлено 123 таких компаний. Финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, обещая качественное и недорогое жилье. При этом, никто не гарантирует в данном случае завершение строительства», - подчеркнул глава холдинга «Байтерек».

В связи с этим в национальном холдинге предлагают сохранить только два действующих способа: механизм гарантирования и проектное финансирование через банки второго уровня. При этом, подчеркнул Айдар Арифханов, необходимо внедрить простой и понятный для всех рейтинг строительных компаний, которые вправе привлекать средства населения.

Принцип следующий - для финансово устойчивых компаний сохраняется действующий механизм гарантирования.

«Для компаний же с низким рейтингом, Единый оператор напрямую будет привлекать долевые вклады от населения по фиксированным ценам и обеспечить сохранность средств на специальном эскроу-счете. В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению ипотеку на приобретение строящегося жилья без дополнительных залогов», - заключил он.

Напомним, 26 января Глава государства провел расширенное заседание Правительства РК, в ходе которого поручил Кабинету министров в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики.