Е. Нигматулин: YDD Corporation поддержал обращение Елбасы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский ферросплавный завод «YDD Corporation» выделил 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».

Акционеры предприятия Нигматулин Е.З., Кемертелидзе Д.Я. и Аппаз Ж.Д. приняли такое решение, откликнувшись на обращение Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева внести свой вклад в общее дело на благо нашей страны и в противодействие распространению COVID-19.

Как отметил акционер «YDD Corporation» Ерлан Нигматулин, в это нелегкое время предприятие не может оставаться в стороне и приложит все свои усилия для поддержки казахстанцев и экономики нашей страны.