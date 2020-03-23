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Е. Нигматулин: YDD Corporation поддержал обращение Елбасы
23 Марта 2020 10:00
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский ферросплавный завод «YDD Corporation» выделил 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».
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Акционеры предприятия Нигматулин Е.З., Кемертелидзе Д.Я. и Аппаз Ж.Д. приняли такое решение, откликнувшись на обращение Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева внести свой вклад в общее дело на благо нашей страны и в противодействие распространению COVID-19.
Как отметил акционер «YDD Corporation» Ерлан Нигматулин, в это нелегкое время предприятие не может оставаться в стороне и приложит все свои усилия для поддержки казахстанцев и экономики нашей страны.
Ключевые слова: Карагандинская область, Промышленность, Общество, Коронавирус,
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