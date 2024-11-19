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    13:42, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Дзюдоисты Актюбинской области выиграли командный зачёт чемпионата Казахстана

    Второе место в общем зачете заняла команда Абайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    дзюдо
    Фото: НОК РК

    По информации пресс-службы Федерации, в турнире приняли участие 510 дзюдоистов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей Казахстана.

    По итогам личных соревнований на пьедестале почета оказались спортсмены из разных регионов. Лидерами медального зачета стали дзюдоисты из Актобе, завоевавшие 3 золотые и 1 бронзовую медали. Второе место в общем зачете заняла команда Абайской области с 2 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Замкнули тройку призеров спортсмены из Астаны, завоевавшие 2 золотые и 1 бронзовую.

    В последний день чемпионата прошли командные соревнования. В напряженном финале команда Алматы победила дзюдоистов из Алматинской области с результатом 4:2 и стала чемпионом страны. «Бронзу» завоевали команды из Атырау и Караганды.

    Отметим, что по итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана по дзюдо на спортивный сезон 2025–2026.

    Ниже представлены результаты ЧРК

    Женщины

    - 48 кг

    1. Диана Буркеева (Жетысуская область)

    2. Сабина Юлдашбекова (Шымкент)

    3. Зарина Хуснадин (Алматы)

    3.Аружан Данайбек (Жамбылская область)

    - 52 кг

    1. Толганай Абеуова (Акмолинская область)

    2. Аружан Ережепова (Алматинская область)

    3. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)

    3. Шара Шугаева (Алматы)

    - 57 кг

    1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)

    2. Дана Абдирова (Атырауская область)

    3. Карина Каракенова (Абайская область)

    3. Дина Муханбет (Кызылординская область)

    - 63 кг

    1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)

    2. Самалай Ергалиева (Костанайская область)

    3. Улдана Танжарыкова (Жамбылская область)

    3. Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)

    - 70 кг

    1. Екатерина Токарева (Алматинская область)

    2. Кристина Сотникова (Абайская область)

    3. Ажар Асхат (Абайская область)

    3. Диана Тельбаева (Карагандинская область)

    - 78 кг

    1. Аруна Жангельдина (Актюбинская область)

    2. Назерке Тлеуханова (Абайская область)

    3. Замзагуль Файзолланова (Шымкент)

    3. Анастасия Нагачевская (Алматы)

    + 78 кг

    1. Назгул Маратова (Северо-Казахстанская область)

    2. Айымзада Думанкызы (Атырауская область)

    3. Аида Тойшыбекова (Карагандинская область)

    3. Айдана Газизкызы (Кызылординская область)

    3. Анастасия Нагачевская (Алматы)

    Мужчины

    - 60 кг

    1. Нурадил Алжан (Костанайская область)

    2. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)

    3. Нургельды Канат (Мангистауская область)

    3. Алдияр Каргулов (Карагандинская область)

    - 66 кг

    1. Ержан Еренкаипов (Астана)

    2. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)

    3. Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)

    3. Мирас Жонисов (Актюбинская область)

    - 73 кг

    1. Есет Куанов (Актюбинская область)

    2. Барыс Куан (Абайская область)

    3. Саят Сейткалиев (Западно-Казахстанская область)

    3. Ислам Токтасын (Алматинская область)

    - 81 кг

    1. Мади Амангельды (Астана)

    2. Айгали Калдыбек (Кызылординская область)

    3. Досхан Жолжаксынов (Жетысуская область)

    3. Азат Күмисбай (Мангистауская область)

    - 90 кг

    1. Ермахан Ануарбеков (Абайская область)

    2. Мейрлан Максим (Мангистауская область)

    3. Айдар Арапов (Туркестанская область)

    3. Кудрет Досымов (Шымкент)

    - 100 кг

    1. Марат Байкамуров (Шымкент)

    2. Бейбит Мадеев (Алматы)

    3. Ерсултан Музаппаров (Шымкент)

    3. Естай Ермухан (Астана)

    + 100 кг

    1. Адиль Оразбаев (Абайская область)

    2. Еламан Ергалиев (Кызылординская область)

    3. Мади Едильбаев (Алматинская область)

    3. Жамбыл Тургыналиев (Жамбылская область)

    Ранее мы сообщали, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие Академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Регионы Дзюдо Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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