Дзюдоист Жансай Смагулов завоевал «серебро» на турнире Grand Slam в Париже

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стал серебряным призером мирового турнира Grand Slam в Париже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале турнира казахстанец в весовой категории до 73 кг встретился с японецем Соичи Хашимото и уступил по очкам. Таким образом Смагулов стал вторым.

В полуфинале он оказался сильнее Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия) и Хикматилло Тураев (Узбекистан).

Добавим, ранее бронзовую медаль в весе до 60 кг завоевал Елдос Сметов.

В этом году в Grand Slam сборную Казахстана представляют 16 дзюдоистов. В целом в соревнованиях участвуют 788 спортсменов из 122 стран мира.

Стоит отметить, что по правилам Международной федерации дзюдо (IJF) чемпионы турнира Grand Slam получают по 1000 очков, серебряные призеры— 700, бронзовые призеры обеспечивают себе в мировом рейтинге 500 очков.