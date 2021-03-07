Дзюдоист Жансай Смагулов выиграл серебро на Grand Slam в Ташкенте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стал вторым на Grand Slam в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале в весовой категории до 73 килограммов казахстанец уступил по «шидо» Цогбатаар Ценд Очирмен из Монголии.

Ранее серебро в Ташкенте в рамках мирового турнира серии Grand Slam в весовой категории до 60 килограммов выиграл Елдос Сметов.

Отметим, Жансай Смагулов стартовал на турнире со второго круга. На пути к финалу он встретился с представителями Великобритании, Армении и Швейцарии.

Международный турнир по дзюдо Grand Slam в Ташкенте стартовал 5 марта и завершится сегодня.

Казахстан также представляли Дамир Болатбеков, Ерлан Серикжанов, Кемелбек Молдаш, Ансарбек Гайнуллин, Дидар Хамза, Руслан Мусаев, Ерсултан Музаппаров, Асылан Сагитбек, Айбек Серикбаев, Арман Калиев, Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай, Галия Тынбаева, Абиба Абужакынова, Анна Казюлина, Нурсулу Ералиева, Севара Нишанбаева, Бакыт Кусакбаева, Иоланта Бердибекова, Молдир Нарынова, Зере Бектаскызы, Зарина Райфова, Назерке Тлеуханова, Назгуль Маратова, Камила Берликаш.