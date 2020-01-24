Новости
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:31
-
-
-
-
-
-
-
Дзюдоист Ерлан Серикжанов - серебряный призер мирового Гран-при в Израиле
24 Января 2020 01:15
Поделиться:
ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ерлан Серикжанов завоевал серебряную медаль мирового этапа Гран-при по дзюдо в израильском Тель-Авиве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеОбъявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Израиле В Шымкенте прошло первенство города по борьбе дзюдо Определился состав команды Казахстана по дзюдо на участие в турнире Grand Slam
В финале турнира в весовой категории до 66 килограммов он проиграл серебряному призеру Олимпийских игр -2016 Баул Ану из Южной Кореи.
Другой казахстанский дзюдоист, Елдос Жумаканов в этой же весовой категории остался без медали, уступив хозяину турнира Талю Фликеру.
Отметим, в данных соревнованиях участвуют более 620 мастеров татами из 88 стран мира. Казахстан представлен 20 дзюдоистами.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Australian Open: Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира
- Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве: казахстанец вышел в финал
- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Атырау
- Лицензионный турнир по боксу в китайском Ухане отменён
- Промоутер «Канело» назвал главное условие третьего боя с Головкиным
- Около двух млрд тенге потратят на спортивные команды в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047