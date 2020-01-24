+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дзюдоист Ерлан Серикжанов - серебряный призер мирового Гран-при в Израиле

24 Января 2020 01:15
Поделиться:
Дзюдоист Ерлан Серикжанов - серебряный призер мирового Гран-при в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ерлан Серикжанов завоевал серебряную медаль мирового этапа Гран-при по дзюдо в израильском Тель-Авиве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве: казахстанец вышел в финал
Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Израиле В Шымкенте прошло первенство города по борьбе дзюдо Определился состав команды Казахстана по дзюдо на участие в турнире Grand Slam

В финале турнира в весовой категории до 66 килограммов он проиграл серебряному призеру Олимпийских игр -2016 Баул Ану из Южной Кореи.

Другой казахстанский дзюдоист, Елдос Жумаканов в этой же весовой категории остался без медали, уступив хозяину турнира Талю Фликеру.

Отметим, в данных соревнованиях участвуют более 620 мастеров татами из 88 стран мира. Казахстан представлен 20 дзюдоистами.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив