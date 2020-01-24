Дзюдоист Ерлан Серикжанов - серебряный призер мирового Гран-при в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ерлан Серикжанов завоевал серебряную медаль мирового этапа Гран-при по дзюдо в израильском Тель-Авиве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале турнира в весовой категории до 66 килограммов он проиграл серебряному призеру Олимпийских игр -2016 Баул Ану из Южной Кореи.

Другой казахстанский дзюдоист, Елдос Жумаканов в этой же весовой категории остался без медали, уступив хозяину турнира Талю Фликеру.

Отметим, в данных соревнованиях участвуют более 620 мастеров татами из 88 стран мира. Казахстан представлен 20 дзюдоистами.