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Дзюдоист Ануар Сариев выиграл первое «серебро» Паралимпиады-2020

27 Августа 2021 14:35
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Дзюдоист Ануар Сариев выиграл первое «серебро» Паралимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев выступил в финальной схватке турнира в весовой категории до 60 килограммов на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В борьбе за золотую медаль Ануар встретился на татами с азербайджанцем Вугаром Ширинли. Итогом поединка стала победа Ширинли иппоном. Таким образом, он завоевал главную награду, а Сариев получил «серебро».

Эта медаль стала для Казахстана второй на текущей Паралимпиаде. Накануне «золото» для страны выиграл пауэрлифтер Давид Дегтярев.

Паралимпийские игры-2020 продлятся до 5 сентября. Казахстан на соревнованиях представляют 25 спортсменов.

Ранее казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев выиграл первую золотую медаль на Паралимпийских играх Токио – 2020.



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