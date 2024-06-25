Джулиан Ассанж заключил сделку с США и вышел на свободу

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш и вылетел в Австралию. Как сообщается, он пошел на сделку с властями США. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой Euronews.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш и вылетел в Австралию. Как сообщается, он пошел на сделку с властями США.

Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы строгого режима Белмарш и доставили в аэропорт, откуда он вылетел в Австралию. Об этом сообщила основанная им компания WikiLeaks в соцсети Х.

- Джулиан Ассанж свободен. Он покинул тюрьму ... утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог и отпустил во второй половине дня в аэропорту Станстед, где он сел на самолет и вылетел из Великобритании, - говорится в заявлении.

JULIAN ASSANGE IS FREE



Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a… — WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024

Отмечается, Ассанж добился сделки с властями США. Он признает вину по единственному обвинению, а именно, в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. В ответ на это он будет приговорен к уже отбытым в британской тюрьме 62 месяцам заключения, что позволит ему остаться на свободе. Ожидается, что он предстанет перед судом на Сайпане, тихоокеанской территории США, утром в среду.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших утечек секретной информации в американской истории. По данным следствия, с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой, для публикации на WikiLeaks десятков тысяч отчетов о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и данные о заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы.

Ассанж с апреля 2019 года находился в британской тюрьме Белмарш, откуда оспаривал экстрадицию в США. До этого он ещё 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.