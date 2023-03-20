Джуканович и Милатович выходят во второй тур выборов президента Черногории

БЕЛГРАД. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Действующий президент Черногории Мило Джуканович и представитель движения «Европа сейчас» Яков Милатович (26,3%) выходят во второй тур выборов главы государства, который пройдет 2 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга (CеMI).

«После обработки 69% бюллетеней, а это результаты, которые мы можем считать предварительными, Мило Джуканович набирает 35,3%, а Яков Милатович - 28,8%. Таким образом, во второй тур выходят эти два кандидата от оппозиционных партий», - заявила председатель CeMI Ана Ненадич.

Кандидат «Коалиции за будущее Сербии» Андрия Мандич, выступающий за сохранение нормальных отношений Черногории с Сербией и Россией, набирает лишь около 19% голосов.