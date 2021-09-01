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Джозеф Байден - Касым-Жомарту Токаеву: США гордятся дружбой с Казахстаном

1 Сентября 2021 09:14
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Джозеф Байден - Касым-Жомарту Токаеву: США гордятся дружбой с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо Президента США Джозефа Байдена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Джозеф Байден поздравил Президента Казахстана по случаю 30-летней годовщины закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

«29 августа, в день 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, от имени Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие поздравления народу Республики Казахстан. США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с Вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона», – написал Президент США.

Джозеф Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках Программы Нанна — Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.

«Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства», – говорится в письме американского лидера.


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#Президент Казахстана   #США   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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