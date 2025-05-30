Джорджа Мелони: Средний коридор — многообещающее направление
Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони выступая на пленарной сессии второго дня Международного форума Астана высказалась о сотрудничестве между Центральной Азией и Италией, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Экологические вызовы также находятся в центре моего внимания. Сейчас мы возобновляем усилия по спасению Арала и сохранению его наследия. Это наш долг, и мы обязаны его защищать. Климатический фонд Италии — важный инструмент, который может быть использован для реализации общих проектов, — отметила она.
Джорджа Мелони также подчеркнула, что взаимодействие между Центральной Азией и Италией направлено на развитие цифровой и физической инфраструктуры
— В этом контексте Средний коридор считается одним из самых перспективных и привлекательных направлений. Мы убеждены, что инициатива по реализации этого проекта, запущенная в Самарканде при поддержке Европейского Союза, станет важным элементом стратегического сотрудничества и внесёт значительный вклад в развитие цепочек поставок и устойчивости, — сказала председатель Совета министров Италии.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана.