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    11:43, 30 Май 2025 | GMT +5

    Джорджа Мелони: Средний коридор — многообещающее направление

    Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони выступая на пленарной сессии второго дня Международного форума Астана высказалась о сотрудничестве между Центральной Азией и Италией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Джорджа Мелони: Средний коридор — многообещающее направление
    Фото: Акорда

    — Экологические вызовы также находятся в центре моего внимания. Сейчас мы возобновляем усилия по спасению Арала и сохранению его наследия. Это наш долг, и мы обязаны его защищать. Климатический фонд Италии — важный инструмент, который может быть использован для реализации общих проектов, — отметила она.

    Джорджа Мелони также подчеркнула, что взаимодействие между Центральной Азией и Италией направлено на развитие цифровой и физической инфраструктуры

    — В этом контексте Средний коридор считается одним из самых перспективных и привлекательных направлений. Мы убеждены, что инициатива по реализации этого проекта, запущенная в Самарканде при поддержке Европейского Союза, станет важным элементом стратегического сотрудничества и внесёт значительный вклад в развитие цепочек поставок и устойчивости, — сказала председатель Совета министров Италии.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана.

    Теги:
    Италия Казахстан Форум Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии Международные отношения Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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