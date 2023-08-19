Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит, который планируется провести во второй половине сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newscentralasia.net.

«Надеюсь, что 19 или 20 сентября вы сможете присоединиться ко мне (...) на официальной встрече в формате C5+1, чтобы обсудить, как дальше совместно продвигать наши общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды», – цитирует Uzdaily текст приглашения.

Встреча глав стран Центральной Азии и США (СА5+1) намечена в рамках Генассамблеи ООН, говорится в письме от 11 августа.

«С5+1» – это региональная дипломатическая платформа правительства Соединенных Штатов «плюс» правительств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан (С5). С момента создания «С5+1» в 2015 году взаимодействие в рамках платформы расширило диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией на уровне министров, посредством встреч экспертов и за счет деятельности тематических рабочих групп. В 2022 году был учрежден Секретариат «С5+1» для установления официальных процедур определения и продвижения общих приоритетов, координации коммуникаций между участвующими правительствами и планирования министерских встреч высокого уровня и других мероприятий.