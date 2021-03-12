Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и казахстанцев с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по случаю праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Поздравляя Вас с этим событием, заверяю, что моя Администрация придает большое значение работе с Вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности. Моя Администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса «С5+1», начатого при участии государственного секретаря Джона Керри 5 лет назад», – говорится в телеграмме Джо Байдена.

В преддверии праздника Наурыз американский лидер пожелал Президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания.