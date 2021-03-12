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    15:50, 12 Март 2021 | GMT +6

    Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и казахстанцев с Наурызом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по случаю праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Поздравляя Вас с этим событием, заверяю, что моя Администрация придает большое значение работе с Вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности. Моя Администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса «С5+1», начатого при участии государственного секретаря Джона Керри 5 лет назад», – говорится в телеграмме Джо Байдена.

    В преддверии праздника Наурыз американский лидер пожелал Президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания.


    Теги:
    для BELTA Президент Президент Казахстана Наурыз Главная для mail.ru США
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