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    13:25, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Джо Байден может совершить визит в Казахстан

    Джо Байден может совершить визит в Казахстан
    Фото: Посольство США.

    Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм прокомментировал возможность визита президента США Джо Байдена в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Посол США отметил растущий интерес лидера США к Казахстану, поэтому не исключил возможность его визита.

    - Я хочу сказать, что такая вероятность есть. Существует большой интерес к Казахстану и Центральной Азии со стороны высшего руководства США, поэтому такая вероятность есть, - сказал Дэниел Розенблюм.

    Напомним, на прошлой неделе состоялся важный рабочий визит Президента РК Касым-Жомарт Токаева в Нью-Йорк, во время которого Глава государства принял участие в нескольких масштабных мероприятиях, включая первый саммит глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

    Теги:
    Сотрудничество США
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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