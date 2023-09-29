13:25, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6
Джо Байден может совершить визит в Казахстан
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм прокомментировал возможность визита президента США Джо Байдена в Казахстан, передает МИА «Казинформ».
Посол США отметил растущий интерес лидера США к Казахстану, поэтому не исключил возможность его визита.
- Я хочу сказать, что такая вероятность есть. Существует большой интерес к Казахстану и Центральной Азии со стороны высшего руководства США, поэтому такая вероятность есть, - сказал Дэниел Розенблюм.
Напомним, на прошлой неделе состоялся важный рабочий визит Президента РК Касым-Жомарт Токаева в Нью-Йорк, во время которого Глава государства принял участие в нескольких масштабных мероприятиях, включая первый саммит глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.