РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Джейраны попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке

    Джейраны попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
    Фото: кадр из видео

    Краснокнижные джейраны попали в фотоловушку в Чарынском государственном национальном природном парке Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На официальной странице нацпарка в Instagram появилось новое видео с гуляющими парнокопытными. В нем показаны джейраны, занесенные в Красную книгу Казахстана. Эти уникальные кадры были сделаны с помощью фотоловушек, установленных для наблюдения за дикими животными.

    Ранее редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области, также в ВКО в объектив фотоловушки попал снежный барс

    Теги:
    Природа Национальные парки Животные Красная книга Алматинская область Фотоловушка
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    telegram