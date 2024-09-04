Джейраны попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Краснокнижные джейраны попали в фотоловушку в Чарынском государственном национальном природном парке Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

На официальной странице нацпарка в Instagram появилось новое видео с гуляющими парнокопытными. В нем показаны джейраны, занесенные в Красную книгу Казахстана. Эти уникальные кадры были сделаны с помощью фотоловушек, установленных для наблюдения за дикими животными.

Ранее редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области, также в ВКО в объектив фотоловушки попал снежный барс.