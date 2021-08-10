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Дымовая завеса в ВКО от лесных пожаров в Якутии рассеется - Казгидромет

10 Августа 2021 12:00
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Дымовая завеса в ВКО от лесных пожаров в Якутии рассеется - Казгидромет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С середины первой декады августа над территорией Западной Сибири располагался высотный циклон, который способствовал переносу воздушной массы из районов Якутии, где происходят лесные пожары, на юг Западной Сибири. В дальнейшем шлейф дымовой завесы от лесных пожаров постепенно распространялся на северо-восточные регионы Казахстана, где местные степные пожары (ВКО) дополнительно способствовали ухудшению качества атмосферного воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», за 9-10 августана территории Восточно-Казахстанской области превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота? в городах Усть-Каменогорск - до 2,1 ПДК; Семей - до 1,4 ПДК; диоксиду серы: г. Усть-Каменогорск - до 9 ПДК, сероводороду: г. Усть-Каменогорск - до 5,0 ПДК.

По прогнозу в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, 12-13 августа в отдельных районах сильные дожди, с грозами и порывистым ветром. Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 10…18 градусов тепла и днем до 15…23 градусов тепла.

Метеорологические условия будут способствовать к рассеиванию загрязняющих веществ в воздушном бассейне региона.

РГП «Казгидромет» ведет круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки на территории Казахстана и сопредельных стран.


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#Восточно-Казахстанская область   #Казгидромет   #Россия   #Погода   #Пожар  
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