Дым окутал Алматы из-за пожара: жителей попросили надеть маски

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во многих районах Алматы, в особенности в центральной части города, жители жалуются на смог и сильный запах гари, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ДЧС города сообщили, что возможной причиной задымленности является крупный пожар на складе в Жетысуском районе. В этой связи в департаменте обратились к горожанам.

«Уважаемые жители и гости города! Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность. Угрозы жизни и здоровью нет - остаточные явления от пожара. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. В особенности жителям, проживающим в близости от места пожара», - порекомендовали в ДЧС.

В Жетысуском районе Алматы ночью произошел сильный пожар - горел склад ангарного типа. Пожар локализован в 02:21 и ликвидирован в 04:40. На месте были задействованы силы и средства ДЧС - более 60 человек личного состава и 16 единиц техники.

Ранее также сообщалось, что 25 августа в Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия.