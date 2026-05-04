«Дьявол носит Prada 2» собрал $233 млн в мире за первый уикенд

Сиквел культовой комедии «Дьявол носит Prada» триумфально открылся в кинотеатрах: за первый уикенд фильм собрал $77 млн в США и Канаде и $156,6 млн на международных рынках, уверенно возглавив мировой бокс-офис, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Аудитория картины оказалась преимущественно женской — 76% зрителей составляли женщины, 74% из них заявили, что однозначно порекомендуют фильм друзьям. Бюджет сиквела составил $100 млн — втрое больше, чем у оригинала 2006 года, который собрал в мировом прокате свыше $326 млн и стал культурным явлением.

Второе место удержал биопик о Майкле Джексоне «Майкл», заработавший $54 млн за второй уикенд. Суммарные мировые сборы картины уже достигли $423,9 млн.

Нынешний уикенд ознаменовал старт голливудского летнего киносезона. По данным аналитической компании Comscore, совокупные сборы американского бокс-офиса с начала года опережают показатели прошлого года примерно на 14%, составив около $2,8 млрд.

С кинопремьерами недели в казахстанских кинотеатрах можете ознакомиться здесь.