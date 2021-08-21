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Двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России начались в Кремле

21 Августа 2021 16:37
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Двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России начались в Кремле

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Москве начались двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«В Кремле начались двусторонние переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжается. Подробная информация о встрече будет опубликована на сайте», - написал Берик Уали.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Как отметил ранее пресс-секретарь Президента, главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве. Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.



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#Президент Казахстана   #Россия  
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