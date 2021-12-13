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Двум работам ученых присуждена Государственная премия РК в области науки и техники имени аль-Фараби

13 Декабря 2021 07:32
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Двум работам ученых присуждена Государственная премия РК в области науки и техники имени аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акорда опубликовала комментарий к Указу Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 709 «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби», передает МИА «Казинформ».

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Президентом Республики Казахстан 6 декабря 2021 года подписан Указ «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби».

Рассмотрев решение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, Президент Республики Казахстан постановил присудить Государственную премию Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам.

За работу на тему «Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата «Розеофунгин-АС», представленную товариществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, академиком Садановым Аманкелди Курбановичем. В составе коллектива авторов: Балгимбаева Ася Султановна – главный научный сотрудник, кандидат биологических наук; Березин Владимир Элеазарович – руководитель отдела вирусологии, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор биологических наук, профессор; Кулмагамбетов Ильяс Райханович – главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук; Треножникова Людмила Петровна – главный научный сотрудник, кандидат биологических наук и Ултанбекова Гульнара Даулетбаевна – исполняющая обязанности доцента факультета биологии и биотехнологии некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», кандидат биологических наук.

Также Государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждена за цикл работ на тему «Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство», представленный республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, действительным членом Академии естественных наук Закарья Кунсулу. В коллективе авторов: Абдураимов Ергали Оринбасарович – заместитель генерального директора по науке и коммерциализации, доктор ветеринарных наук, профессор; Касенов Мархабат Мелисбекович – заместитель генерального директора по производственной деятельности, кандидат ветеринарных наук, профессор; Кутумбетов Леспек Бекболатович – заведующий лабораторией, доктор ветеринарных наук, профессор; Орынбаев Мухит Бармакулы – заведующий лабораторией, кандидат ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук; Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна – заведующий лабораторией, кандидат биологических наук, профессор; Хайруллин Берик Мухитович – главный научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, профессор.

Государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждается гражданам Казахстана за разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов; разработку и создание принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, обеспечивших экономический и (или) социальный эффект.


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