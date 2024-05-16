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    12:02, 16 Май 2024 | GMT +6

    Двум партиям отказали в регистрации в Казахстане

    минюст
    Фото: Kazinform

    Есть ли в Казахстане какие-нибудь новые партии на стадии регистрации? На этот вопрос ответила вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент агентства Kazinform

    - Сейчас в Казахстане зарегистрировано 7 политических партий. По состоянию на сегодня, заявлений от каких-либо политпартий, находящихся на рассмотрении Министерства юстиции, нет. Но могу сказать, что с начала текущего года три уведомления о создании политпартий в Министерство юстиции поступало. Они все были в установленном порядке рассмотрены. По одному уведомлению было поддержано, эта партия «Ынтымак», по двум уведомлениям было отказано, поскольку там документы не были в порядке, - сообщила Ботагоз Жакселекова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Она также уточнила, каким партиям было отказано в регистрации.

    - У нас был отказ по причине несоответствия списка по партии «Алға Қазақста» и «Халық дербестігі», - уточнила Ботагоз Жакселекова.

    Теги:
    Правительство Минюст Политические партии Общество
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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