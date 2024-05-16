Двум партиям отказали в регистрации в Казахстане
Есть ли в Казахстане какие-нибудь новые партии на стадии регистрации? На этот вопрос ответила вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент агентства Kazinform
- Сейчас в Казахстане зарегистрировано 7 политических партий. По состоянию на сегодня, заявлений от каких-либо политпартий, находящихся на рассмотрении Министерства юстиции, нет. Но могу сказать, что с начала текущего года три уведомления о создании политпартий в Министерство юстиции поступало. Они все были в установленном порядке рассмотрены. По одному уведомлению было поддержано, эта партия «Ынтымак», по двум уведомлениям было отказано, поскольку там документы не были в порядке, - сообщила Ботагоз Жакселекова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Она также уточнила, каким партиям было отказано в регистрации.
- У нас был отказ по причине несоответствия списка по партии «Алға Қазақста» и «Халық дербестігі», - уточнила Ботагоз Жакселекова.