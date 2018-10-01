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Двум нуждающимся в лечении малышам собрали 700 тыс тенге в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 700 тыс тенге собрала благотворительная акция «Твори добро!» акмолинской ассамблеи народа Казахстана для двух нуждающихся в лечении малышей из Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ААНК.
По информации ведомства, организатором благотворительной акции «Твори добро!» по сбору средств на дорогостоящее лечение 4-летнего Данияла Айгожа и 5-летнего Дастана Негметжанова, страдающих тяжелыми заболеваниями, выступил совет матерей при акмолинской ассамблее народа Казахстана.
«На благотворительную акцию пришли люди, неравнодушные к чужой беде, земляки, у которых в груди бьются добрые сердца, а в головах - чистые помыслы», - отметила в своем выступлении председатель совета матерей при ААНК Зере Киикова.
Участниками акции стали этнокультурные объединения и представители бизнес-структур Акмолинской области, в том числе и руководитель ОФ «Аяла» Серик Акимбаев - отец, воспитывающий 39 детей-сирот 9 национальностей.
«Не остались в стороне участники благотворительной акции и в оказании другой помощи одной из мам ребенка-инвалида, которая ради лечения сына была вынуждена продать собственное жилье. Решили ходатайствовать перед официальными органами в выделении женщине хотя бы доступного временного жилья», - рассказали в пресс-службе ААНК.
Акция помогла собрать более 700 тыс тенге, которые были поровну распределены и переданы мамам мальчиков.
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