Назым Кызайбай одержала уверенную победу в Бангкоке

На проходящем в Бангкоке лицензионном турнире по боксу состоялся поединок в рамках 1/16 финала между Назым Кызайбай и Джухюнг Джунг ищ Южной Кореи. Уверенную победу одержала наша соотечественница, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Уже со стартового раунда преимуществом завладела именитая казахстанка, сумевшая на протяжении всего поединка держать в напряжении противницу.

Джухюнг Джунг пыталась выправить положение, однако технико-тактическое мастерство Кызайбай не позволило спортсменке из Южной Кореи выйти победительницей в этом противостоянии. Таким образом, Назым Кызайбай пробилась в 1/8 финала квалификационного турнира и продолжает борьбу за олимпийскую лицензию в весовой категории 50 кг.

Казахстанка выиграла поединок со счетом 5-0.

Также на ринг Бангкока 31 мая выйдет Мухамедсабыр Базарбайулы, который сразится за выход в следующий этап состязаний с кубинцем Эрисланди Альваресом.

Ранее сообщалось об успешном старте Назым Кызайбай на лицензионном турнире.