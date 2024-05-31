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    12:00, 31 Май 2024 | GMT +6

    Назым Кызайбай одержала уверенную победу в Бангкоке

    Назым Кызайбай
    Фото: КФБ

    На проходящем в Бангкоке лицензионном турнире по боксу состоялся поединок в рамках 1/16 финала между Назым Кызайбай и Джухюнг Джунг ищ Южной Кореи. Уверенную победу одержала наша соотечественница, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Уже со стартового раунда преимуществом завладела именитая казахстанка, сумевшая на протяжении всего поединка держать в напряжении противницу.

    Джухюнг Джунг пыталась выправить положение, однако технико-тактическое мастерство Кызайбай не позволило спортсменке из Южной Кореи выйти победительницей в этом противостоянии. Таким образом, Назым Кызайбай пробилась в 1/8 финала квалификационного турнира и продолжает борьбу за олимпийскую лицензию в весовой категории 50 кг.

    Казахстанка выиграла поединок со счетом 5-0.

    Также на ринг Бангкока 31 мая выйдет Мухамедсабыр Базарбайулы, который сразится за выход в следующий этап состязаний с кубинцем Эрисланди Альваресом.

    Ранее сообщалось об успешном старте Назым Кызайбай на лицензионном турнире.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таиланд Олимпиада Бокс
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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