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    17:15, 25 Май 2024 | GMT +6

    Двукратная чемпионка мира из Казахстана успешно стартовала на лицензионном турнире

    Назым Кызайбай
    Фото: olympic

    На стартовавшем в Бангкоке лицензионном турнире к Олимпиаде в Париже успешно начала состязания Назым Кызайбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Двукратная победительница мировых первенств и чемпионка Азии Назым Кызайбай легко справилась с Николь Дуриковой из Словакии. Поединок в легкой весовой категории до 50 кг прошел под полным контролем нашей соотечественницы.

    В следующей встрече Кызайбай сразится с Жухуюнг Жанг из Южной Кореи.

    — Назым Кызайбай является титулованной спортсменкой, с устойчивой психологией и высокими морально-волевыми качествами. В противостоянии с представительницей Словакии Назым продемонстрировала яркий и искрометный бокс. Желаю ей продолжать победный путь и завершить соревнования с олимпийской лицензией, — говорит исполнительный директор федерации бокса Алматы Степан Теплюков.

    Добавим, что помимо Назым Кызайбай за олимпийские путевки борются еще 6 мастеров кожаной перчатки. С графиком выступления казахстанских боксеров можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таиланд Олимпиада Бокс
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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