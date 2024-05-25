Двукратная чемпионка мира из Казахстана успешно стартовала на лицензионном турнире

На стартовавшем в Бангкоке лицензионном турнире к Олимпиаде в Париже успешно начала состязания Назым Кызайбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Двукратная победительница мировых первенств и чемпионка Азии Назым Кызайбай легко справилась с Николь Дуриковой из Словакии. Поединок в легкой весовой категории до 50 кг прошел под полным контролем нашей соотечественницы.

В следующей встрече Кызайбай сразится с Жухуюнг Жанг из Южной Кореи.

— Назым Кызайбай является титулованной спортсменкой, с устойчивой психологией и высокими морально-волевыми качествами. В противостоянии с представительницей Словакии Назым продемонстрировала яркий и искрометный бокс. Желаю ей продолжать победный путь и завершить соревнования с олимпийской лицензией, — говорит исполнительный директор федерации бокса Алматы Степан Теплюков.

Добавим, что помимо Назым Кызайбай за олимпийские путевки борются еще 6 мастеров кожаной перчатки. С графиком выступления казахстанских боксеров можно ознакомиться здесь.