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    20:00, 23 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские боксеры узнали соперников в борьбе за олимпийские лицензии

    қызайбай
    Фото: http://instagram.com/nazym_kyzaibay_fan01/

    В столице Таиланда прошла жеребьёвка лицензионного турнира к Олимпиаде в Париже, в котором выступят 6 мастеров кожаной перчатки из нашей страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Первой на ринг Бангкока - 25 мая, выйдет двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, выступающая в лёгкой весовой категории до 50 кг. Противостоять нашей соотечественнице будет Николь Дурикова из Словакии.

    Единственный представитель мужской сборной Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) сразится с крепким филиппинцем Кристианом Лауренте (поединок пройдет 
    26 мая).

    27 мая свои бои проведут Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг). Их противницами выступят Мария Ганглбауер из Германии и Каролина Махно из Украины соответственно.

    28 мая в борьбу за заветную путёвку на главные старты четырехлетия вступит Улжан Сарсенбек (54 кг), которой для выхода в следующий раунд соревнования необходимо будет пройти Шэра Мэй Патрисио из США. Ещё одна казахстанка Наталья Богданова (66 кг) сразится с Кристиной Кулуховой из Сербии.
    Квалификационный турнир завершится 3 июня. В общей сложности в Бангкоке разыграют 51 лицензию - 28 у мужчин и 23 у женщин.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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