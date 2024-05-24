Казахстанские боксеры узнали соперников в борьбе за олимпийские лицензии

В столице Таиланда прошла жеребьёвка лицензионного турнира к Олимпиаде в Париже, в котором выступят 6 мастеров кожаной перчатки из нашей страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Первой на ринг Бангкока - 25 мая, выйдет двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, выступающая в лёгкой весовой категории до 50 кг. Противостоять нашей соотечественнице будет Николь Дурикова из Словакии.

Единственный представитель мужской сборной Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) сразится с крепким филиппинцем Кристианом Лауренте (поединок пройдет

26 мая).

27 мая свои бои проведут Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг). Их противницами выступят Мария Ганглбауер из Германии и Каролина Махно из Украины соответственно.

28 мая в борьбу за заветную путёвку на главные старты четырехлетия вступит Улжан Сарсенбек (54 кг), которой для выхода в следующий раунд соревнования необходимо будет пройти Шэра Мэй Патрисио из США. Ещё одна казахстанка Наталья Богданова (66 кг) сразится с Кристиной Кулуховой из Сербии.

Квалификационный турнир завершится 3 июня. В общей сложности в Бангкоке разыграют 51 лицензию - 28 у мужчин и 23 у женщин.