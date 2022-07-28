28 Июля 2022 22:44

Двухмесячный ребенок скончался после вакцинации против COVID-19 – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется сообщение о том, что двухмесячный ребенок, получивший вакцину против COVID-19 от компании Pfizer, скончался в результате сердечного приступа. Этот случай якобы описан в единой системе наблюдения за нежелательными реакциями на вакцину под номером 1015467. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

История о скончавшемся ребенке пришла к нам из англоязычного сегмента Сети. Западные фактчекеры ее уже опровергали.

Как сообщает портал Rappler, скриншот отчета о гибели младенца, распространяемый в Сети, сделан не с официального портала системы наблюдения за нежелательными реакциями на вакцину (VAERS), а со сторонней платформы. В самой же системе VAERS под номером 1015467 числится не сообщение о смерти ребенка, как пишут в рассылке, а совершенно другое обращение.

Портал же, на котором расположен отчет о гибели двухмесячного ребенка, называется MedAlerts.org и государственным не является. Он принадлежит организации «Национальный информационный центр по вопросам вакцинации». Это одно из старейших в США объединений антиваксеров, которое ведет активную деятельность и активно распространяет дезинформацию о вакцинах. То есть вся информация, размещенная у них на сайте, предвзятая и может оказаться ложной. Доверять ей не стоит.

Из этого следует, что история о погибшем двухмесячном ребенке – выдумка, которая не подтверждается никакими официальными документами или источниками.