Двухлетний ребенок попал под поезд в Карагандинской области

Несчастный случай произошел на железнодорожных путях на перегоне «Караганозек — Карабас» участка «Караганда — Акадыр».

Пострадавшего ребенока, в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу

— Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую больницу, госпитализировали в реанимацию, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

В пресс-службе АО «НК „Қазақстан темір жолы“ прокомментировали ситуацию.

— 1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне «Караганозек — Карабас» участка «Караганда — Акадыр» машинист грузового поезда применил экстренное торможение в связи с выходом двухлетнего ребенка на железнодорожные пути. Пострадавший доставлен родителями в городскую детскую больницу города Караганды, — говорится в сообщении.

Сразу после инцидента информация была передана в линейный отдел полиции станции «Караганда-Сортировочная».

Ранее сообщалось, что в поезде «Астана — Жезказган» родилась девочка.