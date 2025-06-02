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    05:00, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Двухлетний ребенок попал под поезд в Карагандинской области

    На железнодорожных путях под Карагандой двухлетний ребенок попал под колеса грузового поезда. Сейчас он находится в реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    поезд
    Фото: акимат Актюбинской области

    Несчастный случай произошел на железнодорожных путях на перегоне «Караганозек — Карабас» участка «Караганда — Акадыр». 

    Пострадавшего ребенока, в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу

    — Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую больницу, госпитализировали в реанимацию, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

    В пресс-службе АО «НК „Қазақстан темір жолы“ прокомментировали ситуацию.

    — 1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне «Караганозек — Карабас» участка «Караганда — Акадыр» машинист грузового поезда применил экстренное торможение в связи с выходом двухлетнего ребенка на железнодорожные пути. Пострадавший доставлен родителями в городскую детскую больницу города Караганды, — говорится в сообщении.

    Сразу после инцидента информация была передана в линейный отдел полиции станции «Караганда-Сортировочная».

    Ранее сообщалось, что в поезде «Астана — Жезказган» родилась девочка. 

    Теги:
    Дети Регионы Карагандинская область Поезда
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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