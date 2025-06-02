Двухлетний ребенок попал под поезд в Карагандинской области
На железнодорожных путях под Карагандой двухлетний ребенок попал под колеса грузового поезда. Сейчас он находится в реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Несчастный случай произошел на железнодорожных путях на перегоне «Караганозек — Карабас» участка «Караганда — Акадыр».
Пострадавшего ребенока, в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу
— Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую больницу, госпитализировали в реанимацию, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
В пресс-службе АО «НК „Қазақстан темір жолы“ прокомментировали ситуацию.
— 1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне «Караганозек — Карабас» участка «Караганда — Акадыр» машинист грузового поезда применил экстренное торможение в связи с выходом двухлетнего ребенка на железнодорожные пути. Пострадавший доставлен родителями в городскую детскую больницу города Караганды, — говорится в сообщении.
Сразу после инцидента информация была передана в линейный отдел полиции станции «Караганда-Сортировочная».
Ранее сообщалось, что в поезде «Астана — Жезказган» родилась девочка.