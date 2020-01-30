Двухквартирные жилые дома начали строить в селах ВКО

ЖАРМИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сданы в эксплуатацию частные двухквартирные жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что посетил Жарминский район, где началось строительство новых домов для сельчан, которые нуждаются в жильё и стоят в очереди.

«Сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с итогом первого этапа. Построены и сданы в эксплуатацию пять двухквартирных домов для 10 семей. Площадь каждой квартиры 80 кв.метров. Кроме того, имеется дворовая территория. Проделана хорошая работа с конкретным результатом. Весной начнут строительство ещё 10 домов. Необходимые средства выделим, но площадь квартир нужно увеличить на несколько квадратных метров, а территорию двора до 15 соток», - говорит Д. Ахметов

Отметим, что на днях на областном заседании ряд акимов городов и районов Восточного Казахстана получили предупреждение от главы региона.

«Несмотря на то, что вам выделены соответствующие средства, показатели развития низкие. Это свидетельствует о слабой работе акимов районов. Сколько людей стоят в очереди на жилье? Необходимо улучшить темп развития экономики и решить проблему жилищного обеспечения населения. Даю вам время до весны. Если не будет должного результата, будут приняты жесткие меры», – сказал на заседании Даниал Ахметов.

При этом в пресс-службе акима ВКО добавили, что за прошлый год регион сохранил траекторию устойчивого развития. Была обеспечена динамика роста основных социально-экономических показателей. Объем валового регионального продукта достиг 4 трлн тенге. Объем промышленного производства увеличился на 109%, продукции сельского хозяйства на 104%, инвестиции на 123%, объем строительных работ увеличился на 106%. По области введено в эксплуатацию 443 тыс. кв. метров жилья.